شكرا لقرائتكم خبر عن كورتوا بعد الخسارة أمام جيرونا: الليجا لم تنتهي بعد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد البلجيكي ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن المنافسة على لقب الدوري الأسباني مازالت موجودة بالرغم من الخسارة أمام جيرونا.

وتعرض ريال مدريد لخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف أمام نظيره جيرونا في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

وقال كورتوا في تصريحات بعد اللقاء، "يجب ان نعود ونستمر بالفوز، بداية بمباراة الأسبوع القادم، الليجا لم تنتهي بعد".

وتابع، "جيرونا دائماً ما كان خصماً صعباً، لم نلعب المباراة بثقة زائدة واحترمنا الخصم".

وأضاف البلجيكي، "جيرونا بدأ بصناعة الخطر في الشوط الثاني، لقد خسرنا ثلاثة نقاط".

وعلق كورتوا على خروجه في أخر هجمة للفريق الملكي قائلا، "أنا لاعب طويل جداً وأردت مساعدة الفريق في الدقيقة الأخيرة، لقد كنت قريباً من التسجيل".

يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يتواجد جيرونا في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة بالتساوي مع أتلتيك بيلباو صاحب المركز الرابع عشر.