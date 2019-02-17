شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتقدم على جيرونا بهدف كاسيميرو والان مع التفاصيل
أحرز هدف الفريق الملكي النجم البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 25، كما تمكن مواطنه مارسيلو من اضافة الهدف الثاني، لكن تم ألغائه بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الفار التي اثبتت وجود تسلل على البرازيلي.
يحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن برشلونة المتصدر.
بينما يتواجد جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة بالتساوي مع سيلتا فيجو صاحب المركز السادس عشر.
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