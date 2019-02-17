شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتقدم على جيرونا بهدف كاسيميرو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقدم ريال مدريد على جيرونا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهم على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الأسباني.

أحرز هدف الفريق الملكي النجم البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 25، كما تمكن مواطنه مارسيلو من اضافة الهدف الثاني، لكن تم ألغائه بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الفار التي اثبتت وجود تسلل على البرازيلي.