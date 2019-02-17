شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيما يحقق رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الأسباني في تحقيق رقم قياسي جديد خلال مواجهة فريقه اليوم الأحد والتي تجمعه بفريق نادي جيرونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من إسبانيا الأسبوع الماضي أكدت وجود رغبة لدى سولاري في إراحه بنزيما بسبب معاناته من جهد في العضلة الضامة لكنه قرر الزج به أساسياً في لقاء جيرونا ليرفع الدولي الفرنسي رصيده من المشاركات مع المرينجي في بطولة الدوري إلى 300 مباراة.

وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي لشبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن بنزيما أصبح ثاني لاعب فرنسي ينجح في تحقيق رقم مميز بعد مواطنه أنطوان جريزمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الأسباني والذي خاض المباراة رقم 308 يوم أمس السبت مع فريقه.

وتشهد الفترة الماضية حالة تألق كبيرة من بنزيما حيث أنه ساهم في فوز فريقه على جيرونا في كأس ملك إسبانيا وسجل ذهاباً وإياباً كما نجح في تسجيل هدف من ثنائية فريقه في شباك أياكس أمستردام في دوري الأبطال وصنع هدف الريال أمام برشلونة في كلاسيكو الكأس.