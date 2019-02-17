شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يطلب اعتذار رسمي من الانتر للاستمرار مع الفريق والان مع التفاصيل

الخليج 365- طلب الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب انتر ميلان اعتذار رسمي من النادي الإيطالي على خلفية الأزمة الأخيرة بينه وبين أدارة النادي.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أن إيكاردي يشعر بالظلم لأنه ضحى بالكثير من أجل انتر ميلان، وليس من العدالة ما فعله النادي معه خلال الأيام الماضية.

وتابعت، بسبب ذلك طلب إيكاردي اعتذار رسمي من النادي الإيطالي، وإذا لم يتم ذلك فلن يرغب في اللعب لانتر ميلان مرة أخرى.

وأتمت الصحيفة، إيكاردي يعتقد أن قرار سحب شارة قيادة الفريق منه بسبب ما قامت به زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، ولأن النادي قرر بالفعل بيعه في نهاية الموسم.