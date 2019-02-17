شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب بارادم يستعد لإحتضان جماهير حضرموت بحضور قيادات الإنتقالي والان مع التفاصيل

ضمن منافسات دوري المجلس الانتقالي الجنوبي لأندية ساحل حضرموت، الذي ينظمه اتحاد كرة القدم، تحت شعار "الجنوب يجمعنا"، يلعب عصر اليوم الأحد، نادي التضامن ضد سمعون بملعب الفقيد بارادم بالمكلا.

المباراة ستكون رسمية في دوري المجلس الانتقالي لأندية ساحل حضرموت، حيث يلعب كلا من نادي التضامن ضد سمعون، عند الساعة الـ3 والنصف عصر اليوم.

ويأتي ذلك بحضور اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي، و اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية وبقية اعضاء هيئة رئاسة المجلس.