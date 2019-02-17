انت الان تتابع الاتحاد السكندري: سنقاتل على التأهل أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص
علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على خسارة فريقه أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف نظيفة، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل، القرعة لم تخدمنا بوضعنا في مواجهة أمام فريق كبير مثل الهلال السعودي». وأضاف صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «الهلال فريق قوي للغاية، وعلى أرضه صعب، الـ 3 أهداف التي استقبلتها شباكنا كانت من كرات عرضية وبفارق خطوة واحدة من لاعبي الفريق السعودي».
اقرأ أيضًا| طولان: الجميع يعلم قيمة الهلال وهذه نقطة التحول وتابع مدير الكرة بزعيم الثغر: «نتمنى أن تكون مباراة العودة إيجابية وفي صالحنا، لاعبي فريقنا رجال وقادرين على المنافسة على بطاقة التأهل». وعن أزمة مواجهة الإسماعيلي في كاس مصر، قال: «الكاف أعاد الدراويش لبطولة إفريقيا وليس
اقرأ أيضًا| طولان: الجميع يعلم قيمة الهلال وهذه نقطة التحول
وتابع مدير الكرة بزعيم الثغر: «نتمنى أن تكون مباراة العودة إيجابية وفي صالحنا، لاعبي فريقنا رجال وقادرين على المنافسة على بطاقة التأهل».
وعن أزمة مواجهة الإسماعيلي في كاس مصر، قال: «الكاف أعاد الدراويش لبطولة إفريقيا وليس من المعقول أن يخوض الفريق مباراة يوم 21 في الكأس ومباراة يوم 23 في بطولة دوري الأبطال، وفي النهاية سنشارك في الموعد الذي يراه مسؤولي اتحاد الكرة مناسبًا».
وخسر الاتحاد السكندري، أمام مضيفه الهلال السعودي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب استاد «جامعة الملك سعود» في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب برج العرب، يوم 25 فبراير الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري: سنقاتل على التأهل أمام الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.