انت الان تتابع الاتحاد السكندري: سنقاتل على التأهل أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، على خسارة فريقه أمام الهلال السعودي بثلاثة أهداف نظيفة، قائلًا: «قدر الله وما شاء فعل، القرعة لم تخدمنا بوضعنا في مواجهة أمام فريق كبير مثل الهلال السعودي». وأضاف صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «الهلال فريق قوي للغاية، وعلى أرضه صعب، الـ 3 أهداف التي استقبلتها شباكنا كانت من كرات عرضية وبفارق خطوة واحدة من لاعبي الفريق السعودي».

اقرأ أيضًا| طولان: الجميع يعلم قيمة الهلال وهذه نقطة التحول وتابع مدير الكرة بزعيم الثغر: «نتمنى أن تكون مباراة العودة إيجابية وفي صالحنا، لاعبي فريقنا رجال وقادرين على المنافسة على بطاقة التأهل». وعن أزمة مواجهة الإسماعيلي في كاس مصر، قال: «الكاف أعاد الدراويش لبطولة إفريقيا وليس