انت الان تتابع مارتن لاسارتي يكشف عن أزمته الأساسية مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
أعرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق الفوز، أمس، على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، في الجولة الـ22 من الدوري العام. وقال لاسارتى: «نعم حققنا الفوز، وأعتقد أن النتيجة عادلة، ولكن كان بإمكاننا زيادة حصيلة الأهداف في شباك المنافس لولا إهدار العديد من الفرص»، موضحا أن الفريق عانى من أمر سلبي في مباراة الأمس، وهو استمرار عملية إهدار الفرص على مدى شوطي اللقاء، وأنه سيسعى لعلاج هذا الأمر، من أجل تجنبه في المباريات القادمة.
وقال لاسارتى: "الفريق خاض العديد من المباريات المتتالية خلال الفترة الماضية، وما زال يواصل خوض اللقاءات في وقت زمني قياسي، وهو ما يحرم الفريق واللاعبين من إتمام عملية الاستشفاء بشكل مثالي عقب كل مباراة". وأوضح أن الفترة المقبلة سيتحسن أداء الفريق وسيتم التعامل مع مسلسل إهدار الفرص أمام المرمى خاصة
وأوضح أن الفترة المقبلة سيتحسن أداء الفريق وسيتم التعامل مع مسلسل إهدار الفرص أمام المرمى خاصة أن الفريق سيستعيد بعض المصابين، حيث سيتم توزيع عملية المشاركة على جميع اللاعبين بالتساوي من أجل إراحة بعض اللاعبين ومنح الفرصة للبعض الآخر للمشاركة.
واختتم: "الفريق لم يعان من أزمات تكتيكية، ولكن الأزمة الأساسية بالنسبة له كانت فنية، ممثلة في عدم استغلال الفرص لزيادة حصيلة الأهداف"، مؤكدًا أن الأمور سارت بشكل طيب حتى النهاية رغم إهدار العديد من الفرص.
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