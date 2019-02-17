انت الان تتابع يوفنتوس يخصص 45 مليون يورو لضم نجم ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، عن تفاصيل العرض المقدم من جانب نادي يوفنتوس لضم الدولي البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، حيث نشرت صحيفة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية أن اليوفي ينوي تقديم عرضًا إلى نادي ريال مدريد الإسباني لضم مارسيلو الظهير الأيسر للمرينجي مقابل مبلغ مالي من 40 إلى 45 مليون يورو نظير الحصول على خدمات الدولي البرازيلي. كما أكدت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس وضعت راتب سنوي قيمته 8 ملايين يورو للدولي البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد.

في محاولة قوية من إدارة السيدة العجوز لإقناع اللاعب البرازيلي خاصة بعد طلب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. في حين آخر نشرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن هناك عقبة لدى يوفنتوس لإتمام اتفاقه مع مارسيلو وهي تواجد البرازيلي أليكس ساندرو كظهير أساسي