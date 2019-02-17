انت الان تتابع الزمالك في مهمة تأمين قمة الدوري أمام إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي إنبي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، من بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم وهو في صدارة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 48 نقطة جمعها من 19 مباراة، فاز في 15 مواجهة، وتعادل في 3 وهزم في واحدة، أما فريق إنبي فيحتل المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، جمعها من 21 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.
ويستهدف الزمالك مواصلة مسيرته بالدوري، لتأمين الصدارة، قبل العودة مجددا لبطولة الكونفيدرالية الذي يعاني فيها بعد خسارته من جورماهيا الكيني بنتيجة (2-4)، وتعادل على ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري بنتيجة (1-1)، علما بأنه سيلاقي الأحد المقبل فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بمصر، وقبله بثلاثة أيام فريق طلائع
ويسعى إنبي بقيادة علي ماهر، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، تدفع الفريق خطوة نحو الأمام خاصة أن الفريق البترولي يوجد في منطقة الخطر بجدول الترتيب، وحال تحقيقه الفوز على متصدر الدوري سيمنح اللاعبين معنويات مرتفعة في الجولات المقبلة.
ويدير المباراة تحكيميا الحكم طارق مجدي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، والثنائي سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.
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