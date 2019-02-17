شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يسقط أمام جيرونا بهدفين لهدف.. وطرد جديد لـ«راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فشل ريـال مدريد في الحفاظ على تقدمه بهدف في الشوط الأول على ضيفه جيرونا، ليتلقى هدفين في الشوط الثاني ويخسر ثلاث نقاط جديدة في سباق الدوري الإسباني.

وكان ريـال مدريد قد تقدم في الشوط الأول برأسية رائعة من البرازيلي كاسيميرو الذي استقبل عرضية من الجهة اليمنى بقدم زميله الألماني توني كروس.

وسيطر ريـال مدريد على مجريات الشوط الأول بشكل واضح، فيما لم يشكل جيرونا خطورة تذكر، إلا أن الحال انقلب في الشوط الثاني، فتراجع النادي الملكي لنصف ملعبه وسيطر جيرونا تمامًا على المباراة، وأهدر أليكس جارسيا كرة خطيرة جدًا أمام المرمى الخالي لريـال مدريد، أطاح بها فوق العارضة بشكل غريب، وفي الدقيقة 64 احتسب الحكم ركلة جزاء على سيرجيو راموس، الذي تصدى لكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليحصل على البطاقة الصفراء، فيما نفذها ستواني بنجاح ليتعادل لجيرونا.

وفي الدقيقة 75 نجح بورتو في إضافة الهدف الثاني لجيرونا ليقلب الطاولة على ريـال مدريد. ولم تنجح تبديلات المدير الفني للميرنجي سانتياجو سولاري في إعادة الفريق إلى اللقاء، إذ أدخل فينيسيوس جونيور بدلًا من لوكاس فاسكيز وجاريث بيل بدلًا من ماركو أسينسيو وماريانو دياز بدلًا من داني سيبايوس.

ولم تسفر محاولات ريـال مدريد في الربع ساعة الأخيرة عن جديد، فيما تلقى «راموس» البطاقة الصفراء الثانية ليطرد، بعد محاولته لعب كرة خلفية مزدوجة داخل منطقة جزاء جيرونا.

وكاد حارس ريـال مدريد البلجيكي، ثيبو كورتوا، أن يعدل النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع برأسية من ركلة ركنية صعد فيها لمحاولة التعادل، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر لحارس جيرونا ياسين بونو، ليعلن بعدها حكم المباراة نهاية اللقاء بهزيمة ريـال مدريد.