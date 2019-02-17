شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطور ملف ملاعب أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو اتحاد الكرة ملف الملاعب التى ستستضيف كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها بمصر، حيث وقع الاختيار على ملاعب القاهرة والدفاع الجوى والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية بعدما احتدم الصراع بين ثمانية ملاعب.

وفضل هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، توزيع المجموعات الست لكأس الأمم الأفريقية بين أكبر عدد من المحافظات المصرية حتى تستطيع الجماهير المصرية فى كافة المحافظات متابعة المنتخبات الأفريقية المختلفة.

س: متى تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019؟

ج : تقام بطولة كاس الأمم الأفريقية فى 21 يونيو المقبل وتنتهى فى 19 يوليو، وتشارك فيها 24 منتخبا للمرة الأولى مقسمة على ست مجموعات.

س : كم مرة نظمت مصر البطولة الأفريقية؟

نظمت مصر كاس الأمم الأفريقية أربع مرات، وتعد المرة المقبلة الخامسة فى تاريخ البطولة، إذ نظمت مصر نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.





س : ما الملاعب التى وقع عليها الاختيار لاستضافة كأس الأمم الأفريقية؟

ج : اختار مسئولو اتحاد الكرة والملاعب الثمانية هى: استاد القاهرة والسلام والدفاع الجوى والكلية الحربية وبرج العرب والإسكندرية والإسماعيلية والجيش بالسويس.

س : ما الملاعب التى تم اختيارها بشكل نهائى لاستضافة البطولة؟

اختارت اللجنة المنظمة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 6 ملاعب، وهى القاهرة والدفاع الجوى والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

س : لماذا تم إقصاء استاد السلام الدولى من استضافة البطولة؟

ج : فضل مسئولو اتحاد الكرة إقصاء ملعب السلام الدولى من استضافة كأس الأمم الأفريقية حتى يستضيف مباريات الأهلى والإنتاج الحربى بالدورى، فى ظل ضغط المباريات وعدم وجود ملاعب مهيأة لاستضافة مباريات الدورى، فى ظل استضافة ملعب بتروسبورت أربعة أندية بالدورى وهى إنبى ودجلة والمقاولون العرب والزمالك.





س : هل يجوز الاستعانة بملعب السلام خلال البطولة الأفريقية؟

ج : أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه من الجائز جداً الاستعانة بخدمات ملعب السلام الدولى أثناء كأس الأمم الأفريقية، خاصة أنه أجهز الملاعب وعلى أعلى مستوى بل ويفوق ملاعب أخرى ولكنها تتواجد فى مدن أخرى غير القاهرة.

وأضاف مجاهد أن اللجنة المنظمة ارتأت أنه لا تقتصر البطولة على ملاعب القاهرة فقط، وأنه تم اختيار أفضل ملعبين من ضمن الثلاثة اختيارات فى القاهرة، وهما الدفاع الجوى والقاهرة.