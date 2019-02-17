شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. عمرو السولية في 60 يوماً مع لاسارتي = ثلث مشواره بالأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطور ملحوظ في مستوى عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الأونة الأخيرة، خاصةً مع تولي الأروجوياني مارتن لاساراتي، القيادة الفنية للفريق الأحمر في ديسمبر الماضي.

السولية خلال 60 يوماً مروا من عمر ولاية لاسارتي في الأهلي ظهر بشكل مختلف للغاية، خاصةً على مستوى المساندة الهجومية والتسديد، وعمل الزيادة الفعالة للفريق في الثلث الأمامي، وعدم الاكتفاء بالواجب الدفاعي فحسب.

السولية تمكن هز الشباك والتسجيل بقميص الأهلي في ولاية لاساراتي 3 مرات، وذلك بواقع هدفين في الدوري في شباك كل من وادي دجلة والإنتاج الحربي، وهدف بنكهة أفريقية بافتتاح اللاعب خماسية أبناء التتش في سيمبا التنزاني بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

وبالنظر في أرقام اللاعب منذ انتقاله للأهلي في يناير من عام 2016، فسنجد أنه سجل 6 أهداف خلال ثلاثة مواسم كاملة مع الفريق قبل تولي لاسارتي المهمة الفنية، ونصف هذا العدد من الأهداف خلال ولاية الأورجوياني، بمعدل ثلث الأهداف التي سجلها مع الفريق خلال مسيرته كاملةً.

الأمر لم يتوقف عند التسجيل فحسب، بل تطور أيضاَ السولية على مستوى صناعة الأهداف خلال ولاية لاسارتي، فلم يتمكن اللاعب من عمل سوى 2 "أسيست" بالقميص الأحمر منذ انتقاله للقلعة الحمراء وحتى قبل قدوم الأورجوياني، وهو نفس العدد من صناعة الأهداف الذي قام به عمرو السولية في 9 مباريات فقط بولاية المدير الفني الحالي، بصناعة هدفين في مباراتي مصر للمقاصة والنجوم.

إجمالاً ساهم السولية في 8 أهداف بقميص الأهلي قبل تولي لاسارتي المهمة بـ 6 أهداف و2 "أسيست" على مدار 3 مواسم، وساهم اللاعب في 5 أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة إثنين في 9 مباريات فقط بولاية الأورجوياني، وهو ما يظهر بشكل رقمي التطور الغير عادي في مستوى اللاعب هجومياً، حيث حقق اللاعب 36% من نسبة مساهمته في الأهداف مع المارد الأحمر في ظل وجود المدير الفني الحالي.