شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن إهدار الفرص: الأهلي يعانى من نفس أزمة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي ان فريقه أضاع أهدافا بالجملة مثل برشلونة فى مباراة بلد الوليد في الدوري الإسباني. وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة عبر شاشة الأولى: "اهدرنا العديد من الفرص السهلة خلال مباراة الإنتاج وهو نفس سيناريو مباراة برشلونة وبلد الوليد، وشريف اكرامي عوض غياب محمد الشناوي بعد تعرضه للإصابة". أضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء أن فريقه يعاني من الإجهاد وضغط المباريات على المستوى الإفريقي والمحلي ولكنه أمر واقع ولابد من التعامل معه. وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "نسعى للضغط على الزمالك وبيراميدز من خلال مواصلة الانتصارات بمسابقة الدوري". وفاز الأهلي علي الانتاج الحربي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ستاد بترو سبورت في اطار منافسات الجولة 22 بالدوري.

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