شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. الشناوى يخضع للفحص الطبى قبل مران الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الاثنين؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد فضل إراحة محمد الشناوي من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي أمس التى إنتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد شعوره بالإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء التي سبقت المباراة.

ويحدد الفحص الطبي موقف اللاعب بشأن إعلان جاهزيته من عدمها للتواجد في مباراة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.