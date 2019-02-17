شكرا لقرائتكم ماني قبل مواجهة البايرن: أتمنى تكرار تجربة التأهل لنهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي عن المباراة المرتقبة التي تنتظر "الريدز" أمام بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء المقبل بملعب "أنفيلد" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وقال ساديو ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، "في الموسم الماضي كنا قريبين من مواجهة بايرن ميونخ في المباراة النهائية، حيث كان البافاري قريبًا من إقصاء ريال مدريد، ولكن نجح الملكي فى خطف بطاقة التأهل".

أضاف مهاجم ليفربول "للأسف، نحن أيضًا مررنا بسيناريو مشابه في المباراة النهائية أمام ريال مدريد، نحن الآن على وشك صدام بين ليفربول وبايرن ميونخ في ثمن النهائي، وأعتقد أننا أظهرنا أننا فريقان استثنائيان الموسم الماضي".

وإختتم ساديو ماني تصريحاته قائلاً، "اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا كان حلمًا، ولذلك أنا متحفز للغاية من أجل الذهاب هناك مجددًا، وحصد اللقب هذه المرة".