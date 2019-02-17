شكرا لقرائتكم أحمد توفيق: رمضان صبحى لا يستحق الطرد أمام الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد توفيق رئيس تحرير "الخليج 365" أن رمضان صبحى لاعب الأهلي لم يستحق الطرد فى مباراة فريقه أمام الانتاج الحربي أمس والتى حسمها الأحمر بهدف دون رد في الدوري الممتاز.

وعلق مختار مختار المدير الفنى للانتاج على قرار الحكم قائلا أن رمضان صبحى أيضًا يستحق الطرد مثل محمود حمادة لاعب الانتاج.



احمد توفيق

وقال توفيق فى تصريحات لقناة "اون سبورت" ردا على مختار مختار أن حمادة لاعب الانتاج اعتدى على رمضان صبحى واستحق البطاقة الحمراء، بينما لاعب الأهلى لم يرد بأكثر من الحديث مع اللاعب الذى اعتدى عليه فى كرة مشتركة لذلك حصل على البطاقة الصفراء فقط.

وأضاف توفيق قائلا: "الانتاج الحربى قدم مباراة جيدة أمس أمام الأهلي لكن عابه عدم استغلال الفرص السهلة التى أهدرها لاعبو الأحمر، وفشل فى تحقيق التعادل."

وأشاد رئيس تحرير "الخليج 365" بقدرات مختار مختار المدير الفنى للانتاج مؤكدًا أنه من أنجح مدربى الدورى المصرى ويحقق نتائج جيدة باستمرار مع الأندية التى يشرف على تدريبها ويقدم أكثر مما تطلبه إدارات الأندية عند تعاقدها معه.