شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك وانبى اليوم الاحد في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام فى السادسة مساء اليوم الاحد الموافق 17 / 2 / 2019 مباراة الزمالك و انبى ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز . قائمة الزمالك لمباراة انبى وضمت قائمة الزمالك لمباراة إنبى كلا من :- حراسة المرمى : محمود جنش - عماد السيد خط الدفاع : عبد الله جمعة - بهاء مجدى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى الونش - حمدى النقاز خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى - محمد حسن - محمود كهربا - يوسف أوباما - محمد إبراهيم - أحمد مدبولى - أيمن حفنى - أحمد مصطفى زيزو خط الهجوم : حميد أحداد - عمر السعيد - خالد بو طيب. ترتيب الزمالك قبل مواجهة انبى فى الدوري يحتل الزمالك المركز الأول فى ترتيب جدول الدوري المصري قبل مواجهة انبى برصيد 48 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 15 لقاءات وتعادل فى ثلاثه بينما خسر فى مباراة فقط . ويعول الجهاز الفنى للزمالك الكثير على مباراة انبى من أجل مواصله نغمة الانتصارات، خاصة أنها أمام فريق يجيد اللعب أمام الكبار. ترتيب انبى فى جدول الدوري قبل مواجهة الزمالك يحتل النادى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة قبل مواجهة الزمالك. موعد مباراة الزمالك وانبى ستقام مباراة الزمالك وانبى فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد بتروسبورت. ملعب مباراة الزمالك وانبى ستقام مباراة الزمالك وانبى على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانبى ستذاع مباراة الزمالك وانبى على قنوات اون سبورت ، والنيل الارضية والفضائية المصرية. التشكيل المتوقع للزمالك امام انبى من المتوقع أن يدخل الزمالك بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم حميد أحداد أو أيمن حفنى وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

من المتوقع أن يدخل الزمالك بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم حميد أحداد أو أيمن حفنى وأوباما وكهربا. خط الهجوم: خالد بوطيب.

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