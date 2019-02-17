تغيير ملعب لقاء النجوم والمصرى بالدورى الممتاز بسبب أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباراة النجوم والمصرى فى الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز، باستاد الجيش بالسويس بدلا من الإسماعيلية. ومن المقرر أن يغلق استاد الإسماعيلية، خلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيزه لاستقبال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. وسيقام لقاء النجوم والمصرى فى مسابقة الدورى الممتاز يوم الجمعة 22 فبراير الجارى فى تمام الساعة السادسة مساءً.

خطاب اتحاد الكرة

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