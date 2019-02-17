الكاراتيه يحقق ذهبية الدورى العالمى فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالمركز الأول وذهبية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه التى تقام بدبى، بعد تغلبها على لاعبة أذربيجان فى نهائى البطولة.
وتٌعد ميدالية فريال الذهبية الأولى للبعثة، بينما الثالثة فى العدد الإجمالى، حيث حققت ريم سلامة ومنة شعبان برونزيتى البطولة.
يذكر أن شيماء أبو اليزيد خسرت فى مباراة البرونزية، وحققت سلمى نسيم المركز الخامس.
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