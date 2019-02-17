شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. التاريخ ينحاز للزمالك قبل المواجهة رقم 29 أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تمام السادسة مساء، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد بتروسبورت لمتابعة المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك وإنبي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام .

في تمام السادسة مساء، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد بتروسبورت لمتابعة المباراة المرتقبة بين نادي الزمالك وإنبي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام .

المواجهة الأخيرة التي كانت قد جمعت الفريقين من دوري الموسم الجاري، انتهت بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف.

ويرصد الخليج 365 تاريخ مواجهات الفريقين قبل الموقعة المرتقبة الليلة في الفيديو التالي:

ـ المواجهات : 28 مباراة

ـ فوز الزمالك : 14 مباراة

ـ فوز إنبي : 4 مباريات

التعادل :10 مواجهات

ـ أكبر فوز :للزمالك بنتيجة 4/1

ـ أهداف الزمالك : 45 هدفاً

ـ أهداف إنبي : 15 هدفاً