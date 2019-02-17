شكرا لقرائتكم خبر عن بيتيفا يجهز القادسية لمواجهة الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية البلغاري إيفايلو بيتيفا، لاعبي فريق القادسية بالتركيز، ومضاعفة الجهد خلال مباراة الشباب يوم (الجمعة) القادم، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد خسارة الفريق مباراتي النصر والهلال.

وواصل فريق القادسية تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر استعدادا لملاقاة الشباب في الجولة الـ21، وأجرى الفريق تدريباته المسائية، ركز خلالها المدرب على الجوانب اللياقية، كما طبق اللاعبون بعض الجمل التكتيكية التي فرضها عليهم المدرب خلال التدريبات، والتسديد من الركلات الحرة والكرات الثابتة، بمشاركة جميع اللاعبين، فيما واصل الحراس تمارينهم الخاصة مع مدرب الحراس.

ويسعى القدساويون للوصول إلى النقطة الـ26 بعد خسارتين موجعتين أمام النصر والهلال، وتحقيق فوز مهم يعيد الفريق لطريق الانتصارات من جديد، رغم صعوبة المباراة، خصوصا أن فريق الشباب من الفرق القوية في الدوري.