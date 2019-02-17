شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. ريال مدريد 1 - 0 جيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين ناديا ريال مدريد وجيرونا حالياً بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، بتقدم الفريق الملكي بهدف دون مقابل.

وجاء هدف ريال مدريد الأول في شباك جيرونا بعد مرور 25 دقيقة على إنطلاق المباراة من ضربة رأسية متقنة للبرازيلي كاسيميرو.

التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد ضد جيرونا ضمت كلاً من، كورتوا في حراسة المرمى، أودريوزولا، راموس، فاران، مارسيلو، كاسيميرو، سيبايوس، كروس، اسينسيو، بنزيما، فاسكيز، بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلاً من، نافاس، ناتشو، كارفاخال، فالفيردي، ڤينيسيوس، جاريث بيل، ماريانو.

وتشهد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا غياب كل من: خيسوس فاييخو، وإبراهيم دياز، ولوكا مودريتش، وماركوس يورينتي، وإيسكو، حيث قرر سانتياجو سولاري المدير الفني لنادى ريال مدريد استبعادهم من قائمة مباراة اليوم لأسباب مختلفة.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 45 نقطة، خلف برشلونة صاحب الـ54 نقطة الذى تفوق أمس على بلد الوليد بنتيجة 1 – 0، وأتلتيكو مدريد صاحب الـ47 نقطة في المركز الثانى بعد فوزه على رايو فاليكانو بالنتيجة ذاتها، فى حين يحتل جيرونا المركز الـ17 برصيد 24 نقطة.