شكرا لقرائتكم تريزيجيه وحافظ فى مهمة صعبة مع قاسم باشا اليوم أمام جالطة سراى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الثنائي المصري محمود تريزيجيه وكريم حافظ إختباراً صعباً مع قاسم باشا الذي يستضيف جالطة سراي في السادسة مساء اليوم بملعب "قاسم باشا" ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويحتل قاسم باشا المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل جالطة سراي المركز الثاني برصيد 39 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويسعى محمود تريزيجيه وكريم حافظ لقيادة قاسم باشا نحو إنهاء سلسلة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق فى المباريات الـ 4 الأخيرة بمسابقة الدوري التركي.

وانضم كريم حافظ لصفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، وسجل ظهوره الاول بمسابقة الدوري التركي في المباراة الماضية أمام أنقرة غوجو عندما شارك لمدة 14 دقيقة.

وكان موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، اختار محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدورى التركى عن شهر يناير الماضى.

محمود تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من نادى قاسم باشا الذي تم اختياره فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدورى التركى عن شهر يناير الماضى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق على مدار الشهر المنقضى