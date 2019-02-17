شكرا لقرائتكم كوكا "المتوهج" يقود أولمبياكوس اليوم فى لقاء أيك أثينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر إختباراً صعباً مع أولمبياكوس عندما يستضيف أيك أثينا في السابعة والنصف مساء اليوم، بملعب "كارايساكي" ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري اليوناني.

ويحتل أولمبياكوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 45 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على أيك أثينا صاحب المركز الثالث.

ويسعى أحمد حسن كوكا لمواصلة تألقه مع أولمبياكوس في مباراة أيك أثينا اليوم وتعويض الهزيمة التي تعرض لها الفريق بالجولة الماضية ضد باوك بنتيجة 1 – 3.

وسطع نجم أحمد حسن كوكا في سماء اليونان بعدما واصل تقديم عروضه القوية مع نادي أولمبياكوس اليوناني الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من سبورتنج براجا البرتغالي وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسجل أحمد حسن كوكا هدفاً في تعادل أولمبياكوس اليوناني مع دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس بملعب "كارايساكي" في ذهاب دور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

ونجح كوكا في تسجيل ثاني أهدافه الأوروبية مع أولمبياكوس اليوناني بعدما أحرز هدفًا ضد أف 91 ديديلانجي بطل لوكمسبورج في الثامن من نوفمبر الماضي ضمن منافسات دور المجموعات وهي المباراة التي إنتهت بفوز أولمبياكوس بنتيجة 5 – 1.

كما تمكن أحمد حسن كوكا الذى عانى من "لعنة الإصابات" التي أبعدته عن العديد من مباريات المنتخب الوطني ونادي أولمبياكوس هذا الموسم من التسجيل في فوز فريقه ضد بانيونيوس في الثاني من فبراير الحالي بنتيجة 4 – 0 ضمن منافسات الدوري اليوناني، وسجل في آخر مباراتين ببطولة الكأس ضد أكسانثي ولاميا يومي 23 يناير و6 فبراير