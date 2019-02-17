لجنة القيم تحسم مصير مرتضى منصور

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جدة - عمرو شويل تحسم اليوم لجنة القيم باتحاد الكرة الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك والذى اتهموه فيها بالسب و القذف ضدهم وتقديم مذكرات و c.d بذلك ، حيث كشف المستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم أنه سيتم النطق بالحكم فى شكوى الأهلى اليوم بعد أن اعتذر رئيس الزمالك عن حضور الجلسة الماضية للإستماع لأقواله.
تابع عبده صالح لـ " الخليج 365" أنه تم مشاهدة الـc.d المقدمة من الأهلى و الاستماع لأقوال المستشار القانوني للأهلى وكان هناك جلسة يوم 10 فبراير من الشهر الجاري لرئيس الزمالك ولم يحضر وبالتالى سيتم الكشف عن القرار عقب إنتهاء جلسة اليوم.
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