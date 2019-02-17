نشاطات ما قبل مباراة كل النجوم

اسماء السيد - اقيمت عدة نشاطات على هامش مباراة كل النجوم التي تجمع سنويا نجوم كرة السلة الأميركية والمقررة الأحد في مدينة تشارلوت (كارولاينا الشمالية).

ففي مسابقة الرميات الثلاثية من خارج القوس، خسر ستيفن كوري، نجم غولدن ستايت ووريرز بطل دوري المحترفين في الموسمين الماضيين واحد أشهر اللاعبين في هذه النوع من التسديد في تاريخ البطولة الاميركية، أمام لاعب بروكلين نتس جو هاريس.

وبدأ كوري الفائز بلقب الدوري ثلاث مرات مع فريقه الحالي وبطل هذه المسابقة في 2015، الدور النهائي بتسع محاولات ناجحة، ثم تراجع قليلا قبل ان ينتفض مجددا وينهي السباق بـ 24 علامة من 34 ممكنة.

من جانبه، أنهى هاريس غير المعروف كثيرا في الدوري والذي يقدم في سن الـ 27 عاما أفضل موسم له حتى الآن، الدور النهائي بـ 26 علامة، وأصبح أول لاعب من بروكلين نتس يفوز بهذه المسابقة.

-على اكتاف أونيل-

واكتفى لاعب ساكرامنتو كينغز بادي هيلد، الطرف الثالث في النهائي، بالمركز الثالث مع 19 علامة.

والأمر الذي أثار ارتياح كوري هو أنه تفوق على شقيقه الأصغر سيث لاعب بورتلاند ترايل بلايزرز الذي لم يستطع تخطي الدور الأول، على مرأى من والدهما ديل، اللاعب السابق في صفوف تورونتو رابتورز وتشارلوت هورنتس.

وكان من بين العشرة الأوائل في هذه المسابقة العملاق الألماني ديرك نوفيتسكي (دالاس مافريكس) الذي سيضع حدا لمسيرته في نهاية هذا الموسم، وديفين بوكر (فينيكس صنز)، بطل المسابقة عام 2018.

وفي مسابقة المهارات، تغلب جايسون تاتوم من بوسطن سلتيكس، برغم بدايته السيئة، على لاعب اتلانتا هوكس تراي يونغ.

وفي نزال الكبس "دانك"، كان الفوز حليف لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر حميدو ديالو (20 عاما) المولود في نيويورك من أبوين غانيين.

وتفوق الجناح القوي ديالو (1,96 م) في النهائي على لاعب نيويورك نيكس دينيس سميث جونيور، بعد أن استند على كتف الأسطورة شاكيل أونيل حتى أصبح في مستوى السلة.

يذكر ان أونيل (2,16 م) احرز بطولة الدوري الأميركي ثلاث مرات مع لوس أنجليس ليكرز، ودافع أيضا عن ألوان ميامي هيت.

وتقام مباراة كل النجوم "الاستعراضية" بين فريقي ليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز) واليوناني يانيس انتيتوكونمبو (ميلووكي باكس)، ويشارك فيها خمسة أساسيين من كل فريق وسبعة احتياطيين.

ومنذ 2018، لم تعد مباراة كل النجوم عبارة عن مواجهة بين نجوم المنطقة الشرقية مع نجوم الغربية، وأنما بين فريقين يختارهما قائدين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في اقتراع الكتروني يشارك فيه اللاعبون والصحافة والجمهور.