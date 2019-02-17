شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يدرس تغيير خطة لعب الأهلى بسبب غياب رمضان وتكتل دفاع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى، بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، تغيير خطة اللعب أمام الداخلية فى المباراة المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل بالجولة الـ23 بالدورى الممتاز، لضرب التكتل الدفاعى المتوقع من المنافس الذى يجيد إغلاق النواحى الدفاعية.

لاسارتى، وفى ظل غياب رمضان صبحى للإيقاف، يفكر فى الدفع بصلاح محسن أو مروان محسن كمهاجم صريح لقيادة الهجوم الأحمر على أن يلعب أجايي على الأطراف بدلا من رمضان صبحى الغائب عن اللقاء، بحيث يكون هناك مهاجماً صريحاً للضغط على مدافعى الداخلية.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أكد أن رمضان صبحى لاعب الفريق سيغيب عن لقاء الداخلية الأربعاء المقبل للإيقاف بعد حصوله على كارت أصفر فى لقاء الإنتاج الحربى الأخير.

وكان الأهلي قد حقق فوزا مهما على الإنتاج الحربى فى بطولة الدورى اليوم بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية.