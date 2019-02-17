شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بتروسبورت.. 7 أرقام لـ"الزمالك وإنبى" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المرتقبة بين فريقى الزمالك وإنبى، المحدد لها السادسة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى إطار الجولة الـ 22 بالدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك فى هذه المواجهة لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعدما تعادل بهدف لمثله مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية، بينما يسعى الفريق البترولى لتحقيق أى نتيجة إيجابية على الفريق المتصدر للمسابقة حتى الآن.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"الزمالك وإنبى" فى الدورى بالجدول التالى: