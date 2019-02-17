شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يناقش أزمة "الفرص الضائعة" بالأهلي فى محاضرة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُخصص الأورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لللأهلي، محاضرة مهمة قبل مران الفريق غداً، الاثنين، من أجل الحديث عن أزمة الفرص الضائعة التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية، وآخرها لقاء الإنتاج الحربى.

وأهدر لاعبو الأهلي فرصاً بالجملة خلال مباراة الإنتاج الحربى أمس، السبت، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ22 للدوري الممتاز، وإن كان الأحمر قد حقق فوزاً صعباً بهدف نظيف.

ويعقد لاسارتي مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران غدا، الاثنين، لمناقشة إيجابيات وسلبيات المباراة، وفى مقدمتها علاج أزمة إهدار الفرص التى عانى منها الفريق في مواجهة الإنتاج الحربي أمس، وسيتم تخصيص جزء من المحاضرة الفنية للحديث عن سلبية إهدار العديد من الفرص في لقاء الإنتاج أمس وأهمية المرحلة المقبلة التي لا تقبل خسارة أية نقاط جديدة في مشوار الدوري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا، الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.