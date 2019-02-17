شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سيراميكا كليوباترا يطلب تأجيل مواجهة الألومنيوم فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى سيراميكا كليوباترا خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطلب خلاله تأجيل مباراة فريق الشباب مواليد عام 1997 بالنادى مع الألومنيوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة حدد مواجهة سيراميكا كليوباترا مع الألومنيوم فى الواحد ظهر بعد غد، الثلاثاء، على ملعب الألومنيوم في نجع حمادى بمحافظة قنا، ولكن نادى كليوباترا طلب تأجيل المباراة 24 ساعة.

وقال نادى كليوباترا في خطابه للجبلاية، إنه لم يتمكن من توفير حجز قطار لنقل الفريق إلى محافظة قنا، بالإضافة إلى ضيق الوقت الشديد، وطول المسافة بين القاهرة والمحافظة الواقعة في جنوب مصر.

وصعد نادى كليوباترا إلى هذا الدور بعدما تخظى عقبة نادى بنى سويف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم أيضا في محافظة بني سويف.