شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعل على ماهر فى آخر ظهور أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السادسة مساء اليوم، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره إنبى فى إطار الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى.

والتقى على ماهر، المدير الفنى لإنبى، مع الزمالك فى عدة مواجهات خلال مسيرته التدريبية، وكان آخرها عندما كان مديرا فنيا لسموحة.

فى يوم 18 سبتمبر الماضى، التقى الزمالك مع سموحة فى الجولة السابعة من المسابقة المحلية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

سجل هدف الزمالك يوسف أوباما، بينما أحرز هدف سموحة حسام حسن.