شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية لإدراج التربية البدنية مادة إلزامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة العلمية الخاصة بإدراج التربية البدنية مادة إلزامية فى المناهج الدراسية، والتقى رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وإيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، بحضور كمال درويش أستاذ التربية الرياضية، ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية، ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بوزارة التعليم العالى.

وجاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إدراج التربية الرياضية كمادة أساسية بالمناهج التعليمية لرفع مستويات اللياقة البدنية والصحية لدى طلبة وطالبات المدارس.



اشرف صبحى خلال الجلسة

تناولت الجلسة مناقشة سبل تطبيق مادة التربية الرياضية وجعلها مادة إلزامية إجبارية، وكيفية مواجهة معوقات موجهي ومدرسي مادة التربية الرياضية، وإمكانية تطبيق ذلك من العام الدراسي المقبل.



وزير الرياضة مع اللجنة العلمية

وأكد أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة ستوفر كافة منشآتها ومشروعاتها لخدمة الهدف المنشود حتى تصبح مادة التربية الرياضية مادة أساسية فى المواد الدراسية التى يتلاقها الطلاب فى مختلف المراحل التعليمة، مشيرا إلى أن تطوير منهج التربية البدنية سيكون وفق أسلوب علمى يراعى الحوكمة، والتقييم، وأسلوب الممارسة لحصة التربية الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هناك تعاوناً مستمراً مع وزارات التعليم العالى، والتربية والتعليم، ووزارة الصحة، لافتاً إلى أن هناك تكاملاً وتقارباً فى الرؤى المشتركة، من أجل التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع الدكتور أشرف صبحى، "أن مادة التربية الرياضية بما ستتضمنه من منهج نظري وعملي سيساهم بشكل كبير في تحسين نمط الصحة البدنية لدى الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وهو ما يؤثر بالإيجاب على تطور المستوى العلمي والفكري للطلاب.



وزير الرياضة

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة الشباب والرياضة، ومجموعة من موجهي مادة التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.