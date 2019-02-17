تأجيل لقاء الأهلى والزمالك فى دورى سيدات الطائرة لأجل غير مسمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة تأجيل لقاء الأهلى مع الزمالك فى الجولة الثالثة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة، والذى كان محدد له غدا الاثنين بصالة القلعة البيضاء، لأجل غير مسمى.
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الصيد مع الطيران والشمس مع 6 أكتوبر والزهور مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس والنصر مع سموحة.
ومن المقرر أن يتم تحديد موعد آخر للقاء القطبين خلال الفترة المقبلة.
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