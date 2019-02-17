موعد مباراة نابولي وتورينو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

سيكون عشاق الدوري الإيطالي على موعد منتظر في واحدة من أقوى مواجهات الموسم والتي تجمع بين نابولي وتورينو المقرر لها اليوم الأحد 17-2-2019، على استاد "سان باولو" في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي

تقام مباراة نابولي وتورينو في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت روما، التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقل قناة مجموعة قنوات "beIN SPORTS" التي يمكن لمتابعينا مشاهدتها بث مباشر عبر القمر الصناعي نايل سات ، فمباراة نابولي وتورينو ستكون منقولة حصريا عبر beIN SPORTS HD 4 بصوت المعلق حسن العيدروس,

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يبحث فريق نابولي في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين بعد الفوز على زيوريخ السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب لدور الـ32 من كأس الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على أماله الضعيفة في التتويج بلقب الكالتشيو.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي لفريق نابولي طلب لاعبيه بغلق ملف مباراة زيوريخ والتركيز في لقاء اليوم من أجل استعادة نغمة الانتصارات ولا سيما وأن الفريق سقط في فخ التعادل التعادل السلبي أمام فيورنتينا في الجولة الماضية مما تسبب في تعطيل مطاردته ليوفنتوس صاحب الصدارة.

التشكيل المتوقع لنابولي ضد تورينو

حراسة المرمى : ديفيد اوسبينا .

خط الدفاع : كاليدو كوليبالي – ماكسيموفيتش – هيساي - فوزي جولام .

خط الوسط : بيوتر زيلينيسيكي – فابيان رويز – آلان و خوسيه - ماريا كاييخون .

خط الهجوم : دريس ميرتينس و اركاديوش ميليك .

تورينو يتطلع لمواصلة انتصاراته

فريق تورينو يخطط في مواجهة اليوم إلى مواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي أودينيزي في الجولة الماضية بهدف دون رد، ليواصل الفريق زحفه نحو مركز مطمئن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فوز تورينو في لقاء اليوم يقربه من لاتسيو صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة ويزيد طموح الفريق في المنافسة على مركز في المربع الذهبي للمشاركة في بطولات أوروبا في الموسم القادم.

التشكيل المتوقع لتورينو ضد نابولي

حراسة المرمى: سلفاتوري سيريجو.

خط الدفاع: أرماندو إتزو، نيكولاس نكولو، اميليانو موريتي، لورينزو دي سيلفيستري.

خط الوسط: ساسا لوكيتش، توماس رينكون، كريستيان انسالدي، أولا أينا.

خط الهجوم: سيموني زازا، أندريا بيلوتي.