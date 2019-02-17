نشرة السبت..الأهلي يفقد رمضان صبحي أمام الداخلية.. و4 حكام مصريين بأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأحدث الأخبار الرياضية التي حدثت يوم السبت 16 فبراير 2018.
مصدر: الزمالك يفقد حازم إمام أمام إنبي
مصدر لمصراوي: 4 حكام مصريين بأمم أفريقيا 2019
الجونة يرفض إسناد مباراته أمام بيراميدز لحكام عرب
بالفيديو.. الهلال يقسو على الاتحاد بثلاثية في محيط الرعب بكأس زايد
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