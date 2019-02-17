رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تدريبات الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربى أمس السبت، مشاركة الرباعى أحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد حمودى وصالح جمعة، فى المران الجماعى، حيث شارك الرباعى فى المران البدنى وتدريبات الكرة، فى خطوة جديدة نحو عودتهم من جديد إلى الوجود مع الفريق فى الفترة المقبلة، فضلاً عن مروان محسن الذى عاد من قبل للمشاركة فى التدريبات الجماعية، إلا أنه لم يدخل حسابات لاسارتى، عكس سعد سمير الذى عاد للقائمة بعد شفائه من الإصابة. ويستعد الأهلي لمباراة الداخلية الأربعاء المقبل في الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري. وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي بهدف نظيف بالأمس، ليصل للنقطة 42 في المركز الثالث.

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