محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 16 فبراير 2018.
إسماعيل يوسف يتحدث عن.. التأهل بالكونفيدرالية.. مباراة إنبي.. والجدية والتركيز
مدرب الهلال: فزنا في مباراة الشوط الأول.. وأمامنا 90 دقيقة أخرى
لاعب الإنتاج يكشف لمصراوي كواليس طرده أمام الأهلي
الأهلي: تجنبنا "السلاح الخطير" للإنتاج
مختار: الطرد كان "قاسيًا".. ولماذا لم يعامل رمضان بالمثل؟
عبد الحفيظ: علاقتنا مع الزمالك كانت جيدة قبل 2005
مختار: الطرد كان "قاسيًا".. ولماذا لم يعامل رمضان بالمثل؟
طولان يشرح سبب الخسارة الكبيرة أمام الهلال السعودي
لاسارتي: سنعالج أزمة إهدار الفرص.. وكادت الأخطاء تعيقنا أمام الإنتاج
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات السبت.. عبد الحفيظ يتحدث عن علاقة الأهلي بالزمالك.. وطولان يعلق على الخسارة أمام الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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