رياضة | الإسماعيلي: بامبو لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي: بامبو لم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أحمد قناوي المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن مستوى فريقه في الفترة الماضية بعد الفوز على فريق النجوم.

وقال قناوي في تصريحات عبر شاشة صدى البلد "مستوى الإسماعيلي أصبح أفضل في الفترة الحالية، دفاعيًا أصبحنا أفضل، وهناك تنوع في إحراز الأهداف بين اللاعبين".

متابعًا "حتى الأن لم يجدد كريم بامبو عقده مع الفريق، المفاوضات مستمرة مع اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، نتمنى أن تنتهي المفاوضات بنجاح مع اللاعب".

وعن العودة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قال قناوي "الأمور صعبة ونتواجد في المركز الأخير، ولكن مازال هناك أمل مع الفريق سنقاتل عليه أملًا في أن تعطل الفرق بعضها البعض".

مضيفًا "لن نستطيع خوض مباراة الاتحاد السكندري في كاس مصر يوم 21 قبل يومين من بطولة أفريقيا بكل تأكيد، ننتظر المواعيد الجديدة لمباراة كأس مصر".