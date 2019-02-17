رياضة | تعرف على الموقف النهائي لنجم بايرن ميونخ من المشاركة أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الموقف النهائي لنجم بايرن ميونخ من المشاركة أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني عن موقف نجم الفريق من المشاركة امام ليفربول في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وأعلن النادي البافاري مشاركة لاعب الفريق كينجسلي، والذي غادر مباراة أوجسبورج في الدقيقة 90 بسبب الإصابة وبعد كشف متعمق من قِبل الإدارة الطبية , فإنه اللاعب سيشارك في مباراة الذهاب من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول .
وقاد النجم الفرنسي الشاب كومان فريقه مساء الأمس نحو الفوز على نظيره فريق أجسبورج بنتيجة 3-2 , في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني , حيث سجل هدفين في اللقاء بعد أن تأخر الفريقين مرتين .
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