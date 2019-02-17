رياضة | رونالدو يزف خبر سارا لمحمد صلاح

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أثارت التقارير الصحفية التي أشارت الي اقتراب انتقال محمد صلاح إلى يوفنتوس ضجة كبيرة في الساعات القليلة الماضية.

وأعرب كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن حماسه لانتقال صلاح لليوفي بعد المستوى الرائع الذي ظره به في الفترة الأخيرة مع الريدز.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، أن الدون البرتغالي منح إدارة فريقه الضوء الأخضر لضم الفرعون المصري، بعد الأداء اللافت الذي يقدمه مع الريدز، والذي يحتل على إثره صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بالمشاركة مع سيرجيو أجويرو.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من التعاقد مع آرون رامسي الذي سيتم اتمام انتقاله مع نهاية الموسم الحالي، إلا أنه ترغب في تعزيز الفريق بمراكز قوة أكبر، ستتحقق بوجود محمد صلاح.