رياضة | مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إنبي في مباراة قوية في السادسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب فريق الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – أيمن حفني.

خط الهجوم: كهربا - يوسف أوباما - عمر السعيد.