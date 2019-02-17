رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يواجه نادي ريال مدريد بقيادة مدربه سانتياجو سولاري، منافسه فريق جيرونا، يوم الأحد 17 فبراير في الساعة الواحدة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورتس 3 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق المصري أحمد الطيب.
وجاء التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد ضد جيرونا كالتالي :-
حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : اودريزولا - فاران - سيرجو راموس - مارسيلو.
خط الوسط : كاسيميرو - كروس - سيبايوس - فاسكيز.
خط الهجوم : فينسيوس - كريم بنزيما.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بينما يحل جيرونا في المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.
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