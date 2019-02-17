رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مباراة قوية أمام إنبي مساء اليوم الأحد والموافق 17/2/2019 ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب فريق الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وسيتم نقل مباراة الزمالك مع إنبي في الدوري المصري مذاعة عبر قناة أون سبورت بصوت حاتم بطيشة بجانب البث المباشر على قناة النيل للرياضة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 19 مباراة خاضها حيث فاز 15 وتعادل 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

ويتوقع أن يلعب فريق الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إبراهيم حسن

خط الهجوم: كهربا - يوسف أوباما - عمر السعيد

بينما فريق إنبي يتواجد حاليا بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة حيث لعب 21 مباراة وفاز 4 لقاءات وتعادل 9 وخسر 8 مباريات.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة إنبي مع الزمالك بالدوري في الأسبوع 22 عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجانا.

