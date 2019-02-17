شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وحداوي لمناقشة خسارة الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

يعقد الجهازان الفني والإداري لفريق الوحدة مساء اليوم (الأحد) اجتماعا مع اللاعبين بمقر النادي بحي العمرة، وذلك من أجل مناقشة خسارة الشباب التي أشعلت الشارع الوحداوي غضبا، إذ حمّلت الجماهير الوحداوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدرب الفريق ميدو مسؤولية الهزيمة، لأنه لم يحسن التعامل مع مجريات المباراة، بداية من التشكيلة التي لعب بها مرورا بحالة الطرد للاعب الشباب عند الدقيقة 27 من الشوط الأول، ولم يستغل هذا النقص العددي في صفوف فريق الشباب الذي سجل هدفا وسير المباراة كما ينبغي وحصد الفوز والنقاط الثلاث.

من جهة أخرى، ترفع إدارة النادي اليوم (الأحد) خطابا إلى هيئة الرياضة، وذلك من أجل تغيير تاريخ تأسيس النادي بناء على أدلة وشواهد تاريخية تم جمعها طوال العامين الماضيين، واعتماد التاريخ الرسمي لتأسيس النادي بحيث يكون في عام 1334 هجري و1916 ميلادي. وقال رئيس النادي حاتم خيمي: لا يمكن هضم حق الوحدة وخلفه رجال يطالبون بكامل حقوقه المشروعة، ونحن واثقون في كافة الشواهد والأدلة التي نمتلكها في تغيير تاريخ تأسيس نادينا.