شكرا لقرائتكم خبر عن الغامدي: الضغوط النفسية أثرت على الفريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

يرى المدرب الوطني ماجد الغامدي أن الضغط النفسي الذي يعيشه الفريق الاتحادي جراء وقوعه في مركز متأخر عقّد كثيرا عمله الفني ميدانيا، وحال دون الثبات على المستوى الفني في الجولات الأخيرة الماضية.

وشخّص الغامدي الحلول الكفيلة بتجاوز المرحلة الصعبة في الوقت الحالي، بداية بفك أسر اللاعبين من الضغط النفسي، ومن ثم معالجة الجوانب الفنية، خصوصا بعد نجاحه في رمرمة خط الدفاع، التي اتضحت جلية بعد التعديلات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة المدرب بيليتش في الفترة الشتوية الماضية، إذ لم يستقبل مرمى العميد سوى هدف وحيد، وهذا مؤشر إيجابي على العمل الفني.

وأشاد الغامدي بإجادة المدرب بيليتش في جعل فريقه متصدرا قائمة ترتيب أكثر الفرق خلقا للفرص التهديفية، وهذا مؤشر على قوة التوليفة الاتحادية، وإن غاب عن الفوز في الجولتين الماضيتين.