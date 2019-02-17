شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمي للنمور: الكرة في ملعبكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد عضو شرف نادي الاتحاد المحلل الرياضي الدكتور مدني رحيمي أن الفريق الكروي الأول قادر على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خصوصا أن الفريق تبقت له 10 مباريات، مطالبا من خلالها اللاعبين بتحقيق الفوز وحصد النقاط وعدم التفريط في أي نقطة من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق العميد منذ بداية الموسم الحالي.

وأوضح رحيمي أن الكرة في ملعب نمور الاتحاد الذين تقع على عاتقهم المسؤولية الكبرى، ولابد أن يستشعروا خطورة الموقف الذي يعيشه الفريق بوجوده في المركز ما قبل الأخير في سلم الترتيب، مبينا أن اللاعبين مطالبون بمضاعفة الجهود الفنية فيما تبقى من المباريات والعمل على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط، وتجاوز مرحلة الخطر.

وأشار رحيمي إلى أن الإدارة الحالية لنادي الاتحاد حرصت على توفير الإمكانات الفنية كافة التي تكفل قدرة الفريق على تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات محليا وقاريا في الموسم الحالي، مشددا على الدور الكبير للاعبين المحليين والأجانب، إذ لا بد من تعاونهم مع الجهاز الفني من أجل إنقاذ الفريق من المهمة الصعبة التي يواجها، المتمثلة في وجوده في مراكز المؤخرة في سلم الترتيب وتهديده بالهبوط في حال عدم التقدم لمراكز الوسط.