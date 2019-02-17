الزعيم يثير الرعب

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

رفض فريق الأهلي العودة من الإمارات بفوز يسهل مهمته في لقاء الإياب بعد أن خرج متعادلاً مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس (السبت) ضمن لقاءات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دولة الإمارات.

سجل هدفي الأهلي نيكولاي (د: 66)، ودجانيني (د: 73)، فيما سجل هدفي الوصل عبدالله جاسم (د: 1)، وكايو (من ركلة جزاء د: 86).

شهد اللقاء سيطرة أهلاوية ولكن استمرت الأخطاء الدفاعية التي نتج عنها هدف مبكر للوصل عن طريق عبدالله جاسم برأسية في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وبعد ذلك شن الأهلي هجمات متوالية؛ ومنها رأسيتان من عمر السومة مرتا بجوار القائم، وفي الشوط الثاني تمكن محترف الأهلي نيكولاي من تسجيل هدف ولا أروع بتسديدة من خارج منطقة الـ18 في الدقيقة 66، وبعدها تمكن دجانيني من الاستفادة من عرضية سلمان المؤشر ليحولها قوية أرضية في المرمى الوصلاوي هدفا ثانيا للأهلي في الدقيقة 73، واستمر الأهلي في شن الهجمات لكن دون الاستفادة منها، وقبل نهاية المباراة تسبب مدافع الأهلي باولو دياز بركلة جزاء للوصل تقدم لها كايو ووضعها قوية على يسار محمد العويس ليحرز الهدف الثاني والتعادل للوصل في الدقيقة 86. وبذلك يتأجل الحسم للقاء الإياب الذي سيقام يوم الإثنين 25 فبراير الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وضمن البطولة نفسها حقق فريق الهلال فوزا قويا على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (السبت) على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حملت توقيع كارلوس إدواردو (د: 14)، بافيتيمبي غوميز (هدفين 31، 41).

بدأ اللقاء باستحواذ هلالي تام وسط تراجع من فريق الاتحاد السكندري سعياً لامتصاص الحماس الهلالي، ومن كرة رائعة تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من هز الشباك مبكراً وذلك في الدقيقة 14، واستمر التألق الهلالي على المستطيل الأخضر ومن عرضية متقنة من المخضرم محمد الشلهوب تمكن غوميز من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 31، وبعد عشر دقائق عاد غوميز ليهز الشباك مجدداً بهدف ثالث، وفي الشوط الثاني عمد الهلال إلى تهدئة اللعب وسط محاولات متواضعة من الاتحاد السكندري لتقليص الفارق، إلى أن أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز الهلال بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لتزيد فرص تأهله لدور الأربعة عندما يلتقيان مجدداً في لقاء الإياب في السكندرية في الأسبوع المقبل.

وفي السودان، تمكن فريق المريخ السوداني من التأهل لدور الأربعة كثاني فريق يتأهل بعد النجم الساحلي التونسي، وتمكن المريخ من الفوز بثلاثية نظيفة على مولودية الجزائر بعد أن انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.