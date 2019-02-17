شكرا لقرائتكم خبر عن الشلهوب: العمر مجرد رقم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أبدى اللاعب محمد الشلهوب رضاه التام عن المستوى والنتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه مساء أمس أمام الاتحاد السكندري ضمن ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية، لافتا إلى أن العمر يبقى مجرد رقم في عمر اللاعب ولن يكون عائقاً دون تقديمه للمستويات التي يطمح لتقديمها على المستطيل الأخضر.

وعن تأقلمه مع اللاعب غوميز قال الشلهوب «تحركات غوميز مفيدة وهو يساعد صناع اللعب على الإبداع، وهذا ما حدث في مواجهة الأمس والتي لن نرتكن لنتيجتها طالما تبقى شوط ثان سندخله من أجل الفوز».