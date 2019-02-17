شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز هداف البطولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) واصل المهاجم الفرنسي غوميز هوايته في تسجيل الأهداف في جميع البطولات التي يشارك فيه الفريق الأزرق، ليصل للهدف رقم 27 مع الهلال بعد تسجيله لهدفين مساء أمس في مرمى الاتحاد السكندري، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 4 في صدارة هدافي البطولة العربية، إلى جانب صدارته لهدافي دوري كأس الأمير

واصل المهاجم الفرنسي غوميز هوايته في تسجيل الأهداف في جميع البطولات التي يشارك فيه الفريق الأزرق، ليصل للهدف رقم 27 مع الهلال بعد تسجيله لهدفين مساء أمس في مرمى الاتحاد السكندري، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 4 في صدارة هدافي البطولة العربية، إلى جانب صدارته لهدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفا، وصدارته لهدافي الفريق الهلالي في بطولة كأس الملك برصيد 7 أهداف.

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