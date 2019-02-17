شكرا لقرائتكم خبر عن 600 سيارة نادرة في ختام مهرجان الدرعية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان الدرعية الرابع للسيارات الكلاسيكية الذي أشرفت عليه محافظة الدرعية بدعم هيئة تطوير بوابة الدرعية بعرض 600 سيارة من السيارات القديمة والنادرة لملاك سعوديين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو أن رعاية الهيئة لمهرجان السيارات الكلاسيكية لهذا العام يأتي امتداداً لدور الهيئة الاجتماعي في المنطقة من خلال إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات التي تسهم في رفع جودة الحياة وتماشياً مع توجيهات القيادة ورؤية ولي العهد التي نتشرف بأن نكون أحد المساهمين في تحقيقها عن طريق برامج ومشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية.
وحظي المهرجان بحضور آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها من المهتمين والهواة لمتابعة فعالياته التي ضمت مزادا خاصا للسيارات الكلاسيكية ومسابقات تحت إشراف لجان مختصة، وورش ترميم السيارات وسوقا خاصة لقطع السيارات وغيرها الكثير من الفعاليات للأسرة والطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر 600 سيارة نادرة في ختام مهرجان الدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.